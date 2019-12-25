В Якутии девятиклассница, родившая ребенка, была исключена из школы

Учитель пришла домой и сказала, что девочка портит им статистику.

В Якутии школьницу, родившую ребенка, исключили из школы.

ИА ЯСИА сообщает, что в ходе рассмотрения уголовного дела о хулиганстве мужчины выяснилось, что косвенным мотивом преступления стал семейный конфликт. Как удалось установить, в семью подсудимого в день совершения преступления пришла классная руководительница.

Женщина попросила убрать девятиклассницу, родившую ребенка, из класса и перевестись в вечернюю школу. Учитель объяснила это тем, что школьница портит репутацию и статистику школе. После ухода учителя в семье произошла ссора и девушка, взяв ребенка, ушла к родственникам. Отец же принял алкоголь и совершил уголовнонаказауемое деяние.

Суд установил, что педагоги школы нарушили право несовершеннолетнего на получение образования. Судом было предписано восстановить школьницу, но постановление было проигнорировано руководством школы.

После чего прокуратура внесла в адрес начальника районного отдела управления образования представление по факту нарушения прав ребенка на образование и не исполнение частного постановления суда. Кроме того, в отношении должностного лица было возбуждено административное дело по статье "непринятие мер по частному постановлению судьи".

Сейчас должностному лицу вынесен штраф. Решение суда исполнено. Девятиклассница учится в своей школе.

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