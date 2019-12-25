В Якутии белый медведь напал на оленевода

Пострадавшего с многочисленными ранами на вертолете доставили в больницу на большую землю.

В Якутии белый медведь разодрал оленевода.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу пограничного управления (ПУ) ФСБ по восточному арктическому району сообщает, что на оленевода родовой общины КМНС (коренных малочисленных народов Севера), стан которой находится на острове Большой Ляховский архипелага Новосибирские острова, напал белый медведь.

Мужчина получил многочисленные рваные раны головы и конечностей. Авиация в этот район вылететь не могла, тогда за пострадавшим решено было направить вертолет Ми-8 пограничной службы.

Пострадавшего доставили в больницу Тикси, где ему была оказана необходимая помощь. Оленеводу наложили швы и стабилизировали состояние. Сейчас решается вопрос о дальнейшем ведении пострадавшего.

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