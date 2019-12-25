После смерти Услады в Ленинградском зоопарке появится новый медведь

В пару к Хаарчаане хотят приобрести самца, чтобы они размножались.

Ленинградский зоопарк готовится к пополнению. После смерти белой медведицы Услады в пару к Хаарчаане хотят приобрести самца. В зоопарке хотят, чтобы медведи размножались. Об этом пишет пресс-служба зверинца.

Вместе с новым медведем Хаарчаана будет жить в одном вольере. Важно, чтобы медведи не были родственниками, подходили по возрасту и пр. Перед тем как заселить в вольер нового медведя, там планируют сделать ремонт. После этого начнется детальный поиск животного. Пару Хаарчаане постараются найти уже в этом году.

Ранее стало известно о смерти Услады. Она прожила на удивление долгую жизнь – ей было 33 года, хотя белые медведи обычно живут 25 лет. Услада подарила жизнь 16 медвежатам, она была очень заботливой мамой.

Фото: Instagram / spbzoopark