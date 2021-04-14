Умерла символ Ленинградского зоопарка — белый медведь Услада

Услада прожила в зоопарке в Петербурге 28 лет.

Во вторник, 13 апреля, в Ленинградском зоопарке скончалась одна из самых старых белых медведей в мире. Усладе было 33 года. Об этом сообщила пресс-служба учреждения, а также поделилась слайд-шоу с фотографиями медведицы.

В среднем белые медведи живут в зоопарках 25 лет, но Услада находилась там почти 28 лет. Она родилась в Казанском зоологическом ботаническом саду, в 6 лет ее привезли в Петербург.

Услада была потрясающе любящей мамой - она подарила жизнь 16 медвежатам. Наблюдая за тем, как медведица трогательно и нежно заботится о малышах, сложно было представить, что на самом деле она - грозная хищница. рассказали в зоопарке.

Сейчас детеныши медведицы живут в Чехии, Китае, Японии, Канаде и Австралии. В зоопарки отметили, что Услада была настоящим символом учреждения.

Видео: YouTube / Ленинградский зоопарк