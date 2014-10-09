В Ленинградском зоопарке 23 февраля отметят День белого медведя

Ожидается праздничная программа.

День белого медведя отметят в Ленинградском зоопарке 23 февраля, сообщили в учреждении.

Уже в это воскресенье посетители узнают больше о жизни этих удивительных животных, об их соседях в природе и о самой любимой всеми медведице Хаарчаане.

В 12:00-16:00 будет доступна познавательная площадка "Властелин Арктики", в это же время состоятся маршрутная игра-квест "Белый медведь и все-все-все" и викторина "Жизнь во льдах". Кроме того, ожидается мастер-класс "Полярное творчество", а в 12:00 – конное шоу. В 14:00 пройдет показательное кормление белого медведя, в 15:30 – встреча со специалистом, который ухаживает за Хаарчааной.

Участие бесплатное, необходимо купить входной билет в зоопарк.

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Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка