Тигр Зевс из Ленинградского зоопарка привык к температурным качелям

За два года жизни в Петербурге Зевс адаптировался к местным погодным изменениям.

Тигренок Зевс привлекает внимание каждого, кто оказывается рядом, рассказывают в Ленинградском зоопарке. Особенный интерес к животному проявляют посетители, отмечающие его необычную красоту.

Зевсу пришлось пережить множество трудностей на пути к своему новому дому. Как пишет "Петербургский дневник", тигр появился на свет в 2022 году в Мариуполе. Из-за стресса, вызванного обстрелами, мать не смогла заботиться о малышах. Но повезло, что местная овчарка взяла на себя заботу о маленьких тигрятах. Позже Зевса перевезли в Петербург.

Как добавила Юлия Гилицкая, главный зоолог отдела "Хищные млекопитающие", жизнь Зевса в зоопарке насыщенная событиями: утренние игры, прогулки по вольере и, конечно, прием пищи. Зевс просыпается рано. Когда сотрудники приходят на работу около семи утра, Зевс уже их встречает. Хотя многое зависит от погоды. Сегодня, например, Зевс решил немного повременить в домике и согреться. Тем не менее Зевс всегда с нетерпением ожидает встречи с теми, кого он любит, и ищет их взглядом.

Сотрудники зоопарка регулярно занимаются с тигром, обучая его основным командам. Основная цель тренировок заключается в осмотре животного и развитии его умственных способностей. Ему нужно выполнять активные упражнения: быстро садиться, подниматься, демонстрировать пасть, давать лапку, рассказала Юлия Гилицкая.

За два года жизни в Петербурге Зевс адаптировался к местным погодным изменениям. Реакция Зевса на изменение климата схожа с человеческой. Однако на таких гиперактивных животных, как он, большое влияние оказывают перепады давления. С изменением погодных условий тигр становится более активным. В целом, он растет, и его поведение начинает меняться. Вскоре он станет взрослым, ведь ему скоро исполнится три года, заключила зоолог.

Ранее в Ленинградском зоопарке показали, чем занимается скрытный пака в своем домике.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка (архив)