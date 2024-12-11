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В Ленинградском зоопарке показали, чем занимается скрытный пака в своем домике
Сегодня, 16:41
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В Ленинградском зоопарке показали, чем занимается скрытный пака в своем домике

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Гринхарт обустраивает жилище и создает идеальную "кровать" при помощи сена и сухих листьев.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 11 февраля рассказали, чем скрытный пака Гринхарт занимается в своем домике. В его нору на ночь установили фотоловушку. 

В основном Гринхарт ест, немного спит и уделяет огромное внимание гигиене. 

На кадрах видно, как он тщательно вылизывает себе спину (и да, его язык невероятно длинный!) и приводит в порядок шерстку живота. А передними лапками чешет те места, куда языком не дотягивается, и умывает мордочку и голову за ушками. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Кроме того, пака обустраивает жилище и создает идеальную "кровать" при помощи сена и сухих листьев. Кладет он их ближе к выходу. В природе эти животные так поступают для того, чтобы слышать приближение кого-либо. 

А также Гринхарт подбирает листья салата и капусты, которые ленивцы-"соседи" часто роняют на пол. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцы подарили бочку тигру Зевсу. 

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, пака
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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