В Ленинградском зоопарке показали, чем занимается скрытный пака в своем домике

Гринхарт обустраивает жилище и создает идеальную "кровать" при помощи сена и сухих листьев.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 11 февраля рассказали, чем скрытный пака Гринхарт занимается в своем домике. В его нору на ночь установили фотоловушку.

В основном Гринхарт ест, немного спит и уделяет огромное внимание гигиене.

На кадрах видно, как он тщательно вылизывает себе спину (и да, его язык невероятно длинный!) и приводит в порядок шерстку живота. А передними лапками чешет те места, куда языком не дотягивается, и умывает мордочку и голову за ушками. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Кроме того, пака обустраивает жилище и создает идеальную "кровать" при помощи сена и сухих листьев. Кладет он их ближе к выходу. В природе эти животные так поступают для того, чтобы слышать приближение кого-либо.

А также Гринхарт подбирает листья салата и капусты, которые ленивцы-"соседи" часто роняют на пол.

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Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка