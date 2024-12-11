В Ленинградском зоопарке показали, чем занимается скрытный пака в своем домике

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 11 февраля рассказали, чем скрытный пака Гринхарт занимается в своем домике. В его нору на ночь установили фотоловушку.
В основном Гринхарт ест, немного спит и уделяет огромное внимание гигиене.
На кадрах видно, как он тщательно вылизывает себе спину (и да, его язык невероятно длинный!) и приводит в порядок шерстку живота. А передними лапками чешет те места, куда языком не дотягивается, и умывает мордочку и голову за ушками.
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Кроме того, пака обустраивает жилище и создает идеальную "кровать" при помощи сена и сухих листьев. Кладет он их ближе к выходу. В природе эти животные так поступают для того, чтобы слышать приближение кого-либо.
А также Гринхарт подбирает листья салата и капусты, которые ленивцы-"соседи" часто роняют на пол.
Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцы подарили бочку тигру Зевсу.
Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка
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