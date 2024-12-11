Петербуржцы подарили бочку тигру Зевсу из Ленинградского зоопарка

Тигр получил игрушку в рамках "Елки пушистых желаний".

Ленинградский зоопарк 7 февраля поблагодарил тех, кто поддержал "Елку пушистых желаний". Обитатели учреждения получили новые игрушки и другие полезные вещи.

Животные с любопытством изучают новинки и пробуют их "на зубок". Первому игрушку вручили тигру Зевсу: он с большим энтузиазмом напал на бочку.

Ваша поддержка – это вклад в счастье обитателей Ленинградского зоопарка. Спасибо, что помогаете нам делать их жизнь интереснее! Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее на Piter.TV: Ленинградский зоопарк будет закрыт на санитарный день 10 февраля.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка