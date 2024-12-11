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Петербуржцы подарили бочку тигру Зевсу из Ленинградского зоопарка

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Тигр получил игрушку в рамках "Елки пушистых желаний".

Ленинградский зоопарк 7 февраля поблагодарил тех, кто поддержал "Елку пушистых желаний". Обитатели учреждения получили новые игрушки и другие полезные вещи. 

Животные с любопытством изучают новинки и пробуют их "на зубок". Первому игрушку вручили тигру Зевсу: он с большим энтузиазмом напал на бочку. 

Ваша поддержка – это вклад в счастье обитателей Ленинградского зоопарка. Спасибо, что помогаете нам делать их жизнь интереснее!

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Ранее на Piter.TV: Ленинградский зоопарк будет закрыт на санитарный день 10 февраля. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, тигр зевс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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