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Ленинградский зоопарк будет закрыт на санитарный день 10 февраля
Сегодня, 15:53
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Ленинградский зоопарк будет закрыт на санитарный день 10 февраля

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В остальные дни зоопарк работает с 10:00 до 20:00.

В Ленинградском зоопарке 10 февраля проведут санитарный день. Об этом рассказали в учреждении. 

Дорогие друзья! Напоминаем вам, что 10 февраля – санитарный день. Зоопарк будет закрыт для посетителей. Пожалуйста, учитывайте эту информацию при планировании визита.

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

В остальные дни зоопарк работает с 10:00 до 20:00. Кассы и вход уже недоступны с 19:00. 

Ранее мы сообщили о том, что проект реконструкции учреждения будет раскрыт к лету. Эту инициативу включат в Адресную инвестиционную программу Петербурга.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка

Теги: ленинградский зоопарк, санитарный день
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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