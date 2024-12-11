Ленинградский зоопарк будет закрыт на санитарный день 10 февраля

В остальные дни зоопарк работает с 10:00 до 20:00.

В Ленинградском зоопарке 10 февраля проведут санитарный день. Об этом рассказали в учреждении.

Дорогие друзья! Напоминаем вам, что 10 февраля – санитарный день. Зоопарк будет закрыт для посетителей. Пожалуйста, учитывайте эту информацию при планировании визита. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

В остальные дни зоопарк работает с 10:00 до 20:00. Кассы и вход уже недоступны с 19:00.

Ранее мы сообщили о том, что проект реконструкции учреждения будет раскрыт к лету. Эту инициативу включат в Адресную инвестиционную программу Петербурга.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка