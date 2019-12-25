В Якутии браконьеры застрелили белого медведя

В Якутии неизвестные застрелили белого медведя.
"Якутия 24" со ссылкой на руководителя Нижнеколымский инспекции Минэкологии региона Виталия Соковикова сообщает, что на берегу Колымы в Нижнеколымском районе Якутии нашли застреленного двухгодовалого белого медведя.
Местные жители видели медведя еще живым двумя днями ранее в 30 километрах от места убийства. Убийц краснокнижного животного ищут
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Фото:pixabay
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