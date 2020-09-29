В отношении двух мужчин выбирается мера пресечения.

Полиция Приамурья нашла подозреваемых в убийстве краснокнижного тигра. Об этом заявили представители МВД по Амурской области. На данный момент в гибели тигра Павлика считаются виновными два человека. Полиция решает вопрос об их аресте.

По предварительной информации, в ночное время двое мужчин охотились в окрестностях села Новостепановка. Один освещал местность прожектором, второй держал наготове ружье. Заметив светящиеся глаза животного, он выстрелил заявление МВД по региону

Оперативники сообщили, что за телом жертвы охотники вернулись утром. Они увидели раненного тигра и добили его. В отношении мужчин выдвинуты обвинения в незаконной охоте, а также добыче особо ценного животного, занесенного в Красную книгу России. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 258 и части 1 статьи 258.1 Уголовного кодекса России.

В Коми охотник принял друга за медведя и выстрелил в него.

Видео: мвд.рф