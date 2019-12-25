В Приамурье нашли подозреваемых в убийстве тигра Павлика

Останки животного обнаружены вечером 23 сентября возле села Новостепановка Свободненского района.

В Приамурье нашли подозреваемых в убийстве краснокнижного амурского тигра Павлика.

GPS-сигнал с ошейника Павлика пропал 8 сентября. В последний раз он фиксировался в Свободненском районе. Останки животного были найдены вечером 23 сентября. Губернатор края сообщил, что убийство тигра Павлика не сойдет с рук браконьерам.

И вот сегодня, 28 сентября, ТАСС со ссылкой на губернатор Василия Орлова сообщает, что в деле об убийстве Павлика есть двое подозреваемых. Один из них житель Амурской области, второй приехал работать в регион вахтовым методом.

Ранее:В Саратовской области в ДТП с лосем погиб пассажир ВАЗ

Фото:Pixabay