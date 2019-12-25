В Амурской области влюбленные перерезали горло знакомой

Влюбленная парочка заманила в лес знакомую, а потом начали душить и перерезали горло.

В Амурской области задержаны подозреваемые в зверском убийстве женщины 1991 года рождения.

Как сообщают следственные органы СКР по Амурской области, в ночь на 11 июня 30-летняя женщина и 35-летний мужчина, состоящие в отношениях, заманили 28-летнюю женщину в лес с целью убийства. Там они и совершили задуманное. На следующее утро окровавленное тело с перерезанным горлом нашли рабочие.

Благодаря оперативным и грамотным действиям правоохранителей этим же вечером были задержаны подозреваемые в жутком убийстве. На предварительном допросе они сознались в убийстве. В отношении мужчины и женщины возбуждено уголовное дело по статье " умышленное убийство по предварительному сговору группой лиц". Во время следственных действий пара воспроизвела свои действия и рассказала подробности убийства.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: СУ СК РФ по Амурской области