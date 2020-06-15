Видео: Подмосковный сексуальный маньяк и убийца сознался в серии преступлений

Следком опубликовал оперативное видео с маньяком - сантехником из Каширы.

Следователи опубликовали оперативное видео с маньяком - сантехником из Каширы.

В Московской области следователи СКР расследуют уголовные дела об изнасилованиях и убийствах. СУ СК РФ по Московской области сообщили, что несколько дел теперь объединены в одно и переданы для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области.

На данный момент известно о 7 эпизодах преступлений. По словам 53-мужчины, выбор жертв носил случайный характер. Он проникал в открытые окна на первом этаже, душил свою жертву, а затем насиловал. Двум жертвам удалось выжить. На данный момент маньяк признался в преступлениях и подробно рассказал о них.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается. Проверяется причастность подозреваемого в аналогичных преступлениях.

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Видео: СУ СК РФ