В Саратовской области в ДТП с лосем погиб пассажир ВАЗ

Еще 3 человека получили травмы.

ДТП произошло в 23.00 (22.00 мск) в воскресенье на подъезде к Саратову в Калининском районе области.

На трассе в ДТП с автомобилем и лосем погиб человек.

РИА Новости сообщает, что авария произошла в 23.00 (22.00 мск) 27 сентября на подъезде к Саратову в Калининском районе области. На автодороге автомобиль ВАЗ столкнулся с выбежавшим лосем и улетел в кювет.

В результате ДТП один из пассажиров (1974 года рождения) скончался. Еще 3 человека (1987, 1990 и 1963 годов рождения) госпитализированы в больницу с травмами различной тяжести. Лось в ДТП тоже погиб.

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