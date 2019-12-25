На Ставрополье в загоревшемся "БМВ" погибли трое

Еще один пострадавший в больнице.

В Невинномысске 4 молодых людей разбились в ДТП, выжил только один.

ТАСС со ссылкой на региональное УГИБДД сообщает, что около 20 часов (мск) на 233 км федеральной автодороги "Кавказ" в городе Невинномысске разбился автомобиль "БМВ". По предварительным данным установлено, что водитель на большой скорости не справился с управлением. Неуправляемый автомобиль вылетел с дороги, врезался в столб, а затем улетел в кювет, где загорелся.

В результате ДТП на месте аварии погиб 1 человек. Еще двое от полученных травм скончались в больнице. За жизнь четвертого пострадавшего продолжают бороться медики.

Ранее:Задержан депутат и сын экс-губернатора Иркутской области

Фото:Piter.TV