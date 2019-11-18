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В Турции под колесами автобуса погибла российская туристка
Сегодня, 8:13
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MShaffter

В Турции под колесами автобуса погибла российская туристка

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Женщину задавил гостиничный микроавтобус.

Во время отдыха в Турции погибла пожилая российская туристка.

РИА новости со ссылкой на турецкое издание Milliyet сообщает, что в курортном городе Кемер на территории гостиницы под колесами микроавтобуса погибла 65-летняя туристка из России. Уточняется, что водитель сдавал назад и не заметил женщину. После случившегося он сразу вызвал экстренные службы, но спасти женщину не удалось.

По факту смертельного ДТП ведется проверка.

Ранее:В Турции два автобуса с российскими туристами попали в ДТП

Фото:pixabay​​​​​​​

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России, Мировые новости,

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