В Турции под колесами автобуса погибла российская туристка

Женщину задавил гостиничный микроавтобус.

Во время отдыха в Турции погибла пожилая российская туристка.

РИА новости со ссылкой на турецкое издание Milliyet сообщает, что в курортном городе Кемер на территории гостиницы под колесами микроавтобуса погибла 65-летняя туристка из России. Уточняется, что водитель сдавал назад и не заметил женщину. После случившегося он сразу вызвал экстренные службы, но спасти женщину не удалось.

По факту смертельного ДТП ведется проверка.

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Фото:pixabay​​​​​​​