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Россиянам рассказали, куда выгоднее поехать в отпуск до конца года
Сегодня, 15:02
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ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

Россиянам рассказали, куда выгоднее поехать в отпуск до конца года

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Сейчас стала падать стоимость путевок для путешествий по России.

Желающие отправиться в отпуск до конца 2026 года могут уже сейчас начать искать самые выгодные предложения. Например, через несколько недель "посыпятся" цены на туры в Турцию в беседе с 360.ru рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

По его словам, если рассматривать другие зарубежные направления, то стоимость будет зависеть от конкретной страны – так в Таиланде цены начнут расти не раньше середины октября, поэтому в сентябре это будет одно из самых дешевых направлений для отдыха.  Турэксперт также добавил, что в текущем месяце Вьетнам тоже будет доступен для отдыха из-за низких цен.

Мкртчян подчеркнул, что в настоящее время началось снижение цен на путевки для путешествий по России и эта тенденция сохранится на несколько месяцев.

Ранее мы сообщали, что российские туристы стали массово отказываться от поездок в Грузию.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)

Теги: билеты таиланд, вьетнам билеты, отдых в турции, отдых турция, отпуск 2026
Категории: Лента новостей, Новости России,

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