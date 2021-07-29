СМИ: в Турции из-за лесных пожаров эвакуируют отели

Сообщается об эвакуации нескольких отелей в Мармарисе и Бодруме.

Несколько отелей в курортном Мармарисе на западе Турции начали эвакуировать туристов в связи с угрозой безопасности, возникшей из-за лесного пожара. Об этом пишет ТАСС.

По информации министерства сельского и лесного хозяйства Турции, один из отелей в Бодруме также эвакуируют из-за угрозы безопасности.

Напомним, возгорание в Анталье произошло 28 июля вследствие жарких погодных условий. Специалистами выявлено четыре очага. Из-за сильных порывов ветра распространение огня началось усиливаться. Вследствие ЧП погибли три человека, 122 пострадали. В тушении задействованы три российских противопожарных самолета Бе-200.

Ранее двое взрослых и трое детей погибли на пожаре в Саратовской области.

Видео: Youtube/Gazete Güney Ege - - Haber Milas