Двое взрослых и трое детей погибли на пожаре в Саратовской области

В результате ЧП погибли дедушка, бабушка и их внуки.

В Саратовской области произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли пять человек. Об этом информирует СУ СК по региону.

Инцидент произошел в ночь на 29 июля в селе Наумовка Балаковского района. Площадь пожара составила почти 90 "квадратов". На момент ЧП в здании находились пять человек – двое взрослых и трое детей (дедушка, бабушка и их внуки). Семью спасти не удалось, все погибли.

В настоящее время устанавливаются причины пожара. Проводится доследственная проверка. Следователи осматривают место происшествия.

Ранее около 80 человек эвакуировали при пожаре в больнице под Белгородом.

Фото: saratov.sledcom.ru

