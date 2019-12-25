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Двое взрослых и трое детей погибли на пожаре в Саратовской области
Сегодня, 10:01
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Двое взрослых и трое детей погибли на пожаре в Саратовской области

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В результате ЧП погибли дедушка, бабушка и их внуки.

В Саратовской области произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли пять человек. Об этом информирует СУ СК по региону.

Инцидент произошел в ночь на 29 июля в селе Наумовка Балаковского района. Площадь пожара составила почти 90 "квадратов". На момент ЧП в здании находились пять человек – двое взрослых и трое детей (дедушка, бабушка и их внуки). Семью спасти не удалось, все погибли.

В настоящее время устанавливаются причины пожара. Проводится доследственная проверка. Следователи осматривают место происшествия.

Ранее около 80 человек эвакуировали при пожаре в больнице под Белгородом.

Фото: saratov.sledcom.ru
 

Теги: пожар, пожар погибла семья, саратовская облать
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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