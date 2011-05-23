Около 80 человек эвакуировали при пожаре в больнице под Белгородом

В результате ЧП пострадавших нет.

В больнице в Белгородской области произошел пожар. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в поселке Волоконовка. При пожаре из здания были эвакуированы 78 человек. В результате ЧП погибших и пострадавших не выявлено.

Огонь повредил внешнюю обшивку медицинского учреждения на площади 200 квадратных метров. В тушении были задействованы около 50 человек и 16 единиц специальной техники.

Оценка ущерба для восстановления больницы будет осуществлена в короткие сроки. По факту ЧП проводится проверка.

Ранее на химзаводе в Германии прогремел мощный взрыв.

Видео: ВКонтакте / Волоконовка online