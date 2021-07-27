На химзаводе в Германии прогремел мощный взрыв

На площадке для сжигания мусора, расположенной на территории химического завода Bayer в немецком городе Леверкузен, прогремел взрыв. Об этом информирует немецкая ежедневная газета Bild.
По данным СМИ, инцидент произошел в западной части населенного пункта. В интернете очевидцами опубликованы ролики и фотографии, на которых видно, как с территории предприятия исходит столб дыма.
Городская полиция призвала местное население закрыть окна и двери своих жилищ, а также воздержаться о присутствия на улице.
На данный момент информация о пострадавших отсутствует. Причина случившегося пока не установлена. Ведется расследование ЧП.
Ранее на объекте производителя мороженого в США произошел взрыв.
Видео: YouTube / Eren und Misra Dondurma, MISTER GORDON
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