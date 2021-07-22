Десять сотрудников Dippin' Dots получили ранения.

На объекте производителя мороженого в США произошел взрыв. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала KFVS 12 со ссылкой на правоохранительные органы. Инцидент зафиксирован на заводе по изготовлению гранулированного продукта Dippin" Dots в городе Падука штата Кентукки на востоке страны. Официальный представитель полиции Робин Ньюберри уточнил, что взрыв произошел в тот момент, когда в одном из грузовиков осуществлялась выгрузка жидкого азота. Пострадавший цех используется для изготовления компонентов для мороженого. В результате произошедшего были ранены десять человек. Они смогли покинуть территорию сами, но позже их доставили в больницу.

Я был там, шел по производственному цеху, как вдруг раздался громкий грохот, и я оказался на полу. Это все, что помню. работник предприятия Майкл Джонс

Американская компания Dippin" Dots выпустила официальное заявление об "ужасной аварии". Специалисты работают с местными властями по вопросу подготовки к расследованию инцидента.

Ошибка специалистов привела к взрыву фейерверков в Лос-Анджелесе.

Видео: YouTube / HAS11