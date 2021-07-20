Ошибка специалистов привела к взрыву фейерверков в Лос-Анджелесе

В полиции объяснили, почему произошла ситуация с 17 пострадавшими.

Ошибка специалистов по разминированию привела к взрыву фейерверков в Лос-Анджелесе. Об этом на пресс-конференции сообщил глава правоохранительных органов Майкл Мур. Он прокомментировал инцидент, который произошел в Калифорнии в конце июня. В результате взрыва пострадали 17 человек.

Мур подтвердил, что количество взрывчатого вещества, которое было загружено в транспортное средство, превысило установленную мощность. Вес был рассчитан неправильно. На самом деле вес веществ составил 42 фунта (19 килограммов), хотя в документации говорилось только о 16,5 фунтах (порядка 7,4 кг). При этом грузовик для обезвреживания взрывчатых веществ рассчитан только на максимальное значение в 25 фунтов (11 кг).

Напомним, что взрыв произошел 30 июня. Полиция прибыла на место происшествия из-за сообщения о нелегальном хранении фейерверков. Оперативники нашли почти 32 тысячи фунтов пиротехники (14 тысяч кг). Некоторые материалы сочли опасными для транспортировки, поэтому их взорвали на месте.

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Видео: YouTube / FOX 11 Los Angeles