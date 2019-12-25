Ученые восстановили разорванный свиток Книги мертвых возрастом 2300 лет

Соединить части удалось благодаря оцифровке.

Ученые из Новой Зеландии и США восстановили разорванный свиток Книги мертвых возрастом 2300 лет. На свитке нанесены заклинания и гимны, которые в загробный мир сопровождают человека по имени Петосирис. Об этом сообщает Live Science.

Ученым удалось соединить части свитка благодаря оцифровке артефактов из хранилищ Музея классических древностей Тисе при Кентерберийском университете в Новой Зеландии. Вторая часть свитка нашлась после того, как опубликовали в свободном доступе фрагмент из Книги мертвых. Фрагмент был найден в Исследовательском институте Гетти в Лос-Анджелесе.

Однако пока полностью восстановить текст рукописи не удалось. Для этого необходимо найти другие части.

Ранее мы писали, что в Петербурге зафиксировали замедление темпов роста заболеваемости коронавирусом.

Фото: pixabay