Биолог сообщил о замедлении темпов роста заболеваемости коронавирусом в Петербурге

По мнению эксперта, через пару недель будет зафиксировано понижение динамики

Накануне, 14 июля, кандидат биологических наук Алексей Куприянов сообщил на своей странице в Facebook, что, при помощи собственной методики, зафиксировал замедление темпов роста заболеваемости коронавирусом.

Снижение темпов заметили по ряду показателей, в том числе об этом говорят количество сделанных ПЦР-тестов и запросы в поисковые системы, связанные с симптомами болезни. Ученый назвал и плохую новость, связанную со своим исследованием.

Оперативный учет смертей с 24 июня, фактически, вышел на плато. Судя по всему, плато – техническое и связано с пределами пропускной способности патологоанатомов. Если последнее предположение верно, то мы долны увидеть стабильно нисходящую динамику смертности примерно через неделю – две. заявил Куприянов

Напомним, что в Петербурге продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Так, за сутки от COVID-19 вакцинировались более 29 тыс. петербуржцев. Уже привито 1 113 515 человек, из них 779 618 человек полностью завершили цикл вакцинации.

Фото: Алексей Куприянов / Facebok; Piter.tv