За сутки от COVID-19 вакцинировались более 29 тыс. петербуржцев

Запас вакцины в городе составляет 142 507 комплектов доз.

За прошедшие сутки первично привито 20 564 человека, вторично вакцинировались 8 600 человек. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 14 июля, распространяемой пресс-службой Смольного.

Известно, что с начала массовой вакцинации в Петербурге привито 1 113 515 человек, из них 779 618 человек полностью завершили цикл вакцинации.

В настоящий момент в городе существует три препарата. Так, 1 068 095 человек предпочли вакцину "Спутник V", 27 027 человек выбрали препарат "ЭпиВакКорона" и 18 393 петербуржца привились вакциной "КовиВак", которую начали развозить по прививочным городским пунктам.

Ранее петербургские медики записали социальный манифест о необходимости вакцинации от COVID-19. По словам врачей, им не справиться в одиночку с пандемией коронавируса.

Фото: Piter.tv