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Петербургские медики записали социальный манифест о необходимости вакцинации от COVID-19

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По словам врачей, им не справиться в одиночку с пандемией коронавируса.

Петербургские медики записали социальный манифест о необходимости вакцинации от COVID-19. Он опубликован на странице комитета по здравоохранению в социальной сети ВКонтакте. 

В ролике приняли участие главный хирург Пироговского центра Александр Левчук. рентген-лаборант, фельдшер скорой помощи и студентка медвуза. Медики напомнили петербуржцам о необходимости носить маски в общественный местах, соблюдать социальную дистанцию и вакцинироваться от коронавируса. По словам врачей, им не справиться в одиночку с пандемией коронавируса. 

Мы делаем и будем продолжать делать свою работу. Но мы не волшебники и без вашей помощи нам не справиться.

участники манифеста

В конце видео врачам задают вопрос о том, стоит ли делать прививку, на который они уверенно отвечают: "Да".

Согласно данным на 13 июля, с начала массовой вакцинации в Петербурге первично привито 1 092 951 человек, из них 771 018 человек полностью завершили цикл вакцинации.

Видео: ВКонтакте / Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

Теги: манифест, медики, социальный ролик
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Максимова Зоя
Сегодня 21:55

Cеkс 3нaкомcтвa и не только. 3десь все дeвки дают без вопросов, все анoнимнo и безoпасно, ведь многие в отнoшeниях. Oстоpожно мoжнo встpетить знaкомую, это круче тиндepа в pазы и дeвoк мнoго----  http://lingen.ru/y3tju
 

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