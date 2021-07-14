По словам врачей, им не справиться в одиночку с пандемией коронавируса.

Петербургские медики записали социальный манифест о необходимости вакцинации от COVID-19. Он опубликован на странице комитета по здравоохранению в социальной сети ВКонтакте.

В ролике приняли участие главный хирург Пироговского центра Александр Левчук. рентген-лаборант, фельдшер скорой помощи и студентка медвуза. Медики напомнили петербуржцам о необходимости носить маски в общественный местах, соблюдать социальную дистанцию и вакцинироваться от коронавируса. По словам врачей, им не справиться в одиночку с пандемией коронавируса.

Мы делаем и будем продолжать делать свою работу. Но мы не волшебники и без вашей помощи нам не справиться. участники манифеста

В конце видео врачам задают вопрос о том, стоит ли делать прививку, на который они уверенно отвечают: "Да".

Согласно данным на 13 июля, с начала массовой вакцинации в Петербурге первично привито 1 092 951 человек, из них 771 018 человек полностью завершили цикл вакцинации.

Видео: ВКонтакте / Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга