Петербургские медики записали социальный манифест о необходимости вакцинации от COVID-19. Он опубликован на странице комитета по здравоохранению в социальной сети ВКонтакте.
В ролике приняли участие главный хирург Пироговского центра Александр Левчук. рентген-лаборант, фельдшер скорой помощи и студентка медвуза. Медики напомнили петербуржцам о необходимости носить маски в общественный местах, соблюдать социальную дистанцию и вакцинироваться от коронавируса. По словам врачей, им не справиться в одиночку с пандемией коронавируса.
Мы делаем и будем продолжать делать свою работу. Но мы не волшебники и без вашей помощи нам не справиться.
участники манифеста
В конце видео врачам задают вопрос о том, стоит ли делать прививку, на который они уверенно отвечают: "Да".
Согласно данным на 13 июля, с начала массовой вакцинации в Петербурге первично привито 1 092 951 человек, из них 771 018 человек полностью завершили цикл вакцинации.
Видео: ВКонтакте / Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
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