В Петербурге от коронавируса первично ревакцинировались более 200 человек

За прошедшие сутки повторно вакцинировались 36 человек.

В Петербурге от коронавируса первично ревакцинировались 246 человек. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 13 июля, распространяемой пресс-службой Смольного.

Так, за сутки первично от COVID-19 привились 18 755 человек, вторично вакцинировались 8 915 петербуржцев. С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привито 1 092 951 человек, из них 771 018 человек полностью завершили цикл вакцинации.

Запас вакцины в городе составляет 164 071 комплектов доз. В настоящий момент для петербуржцев доступны три вакцины: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", которая вновь поступила в Петербург.

Фото: Piter.tv