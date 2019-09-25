В Петербург поступила новая партия вакцины "КовиВак"

На сегодня запас вакцины от коронавируса составляет 182 616 комплектов доз.

На центральную фармацевтическую базу Петербурга поступило 8580 комплектов доз вакцины "КовиВак". Об этом сообщила пресс-служба Смольного в понедельник, 12 июля.

Город наращивает темпы вакцинации и делает все, чтобы обеспечить необходимый запас вакцины. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Согласно данным на 12 июля, с начала массовой вакцинации в Петербурге вакцинировано 1 074 196 человек. Полностью цикл вакцинации завершили 762 103 человека.

Медики отмечают, что вакцина "КовиВак" является популярным препаратом среди россиян. По словам главного врача II диагностического отделения АО "Медицина" Максима Терского, данный ажиотаж связан с тем, что прививка однокомпонентная, то есть однократного введения достаточно для завершения вакцинации.

Фото: Piter.tv