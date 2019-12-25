Медик объяснил секрет популярности вакцины "КовиВак"

Отмечается, что данный препарат находится в процессе клинических испытаний.

Главный врач II диагностического отделения АО "Медицина" Максим Терский объяснил популярность российского препарата от коронавируса "КовиВак" среди желающих привиться граждан. Своим мнением он поделился в беседе с агентством "Прайм".

По его словам, данный ажиотаж связан с тем, что прививка однокомпонентная, то есть однократного введения достаточно для завершения вакцинации. Терский отметил, в настоящее время доз данного препарата выпущено в недостаточном количестве, поэтому россиянам приходится заниматься поисками "КовиВака".

Что касается преимуществ или недостатков препарата, то о них сложно сейчас сказать что-то определенное, поскольку вакцина находится еще в процессе клинических испытаний. Максим Терский, главврач II диагностического отделения АО "Медицина"

Специалист советует гражданам РФ прививаться от COVID-19, так как вакцинация является эффективным способом достижения иммунитета.

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Фото: пресс-служба Комитета здравоохранения Петербурга