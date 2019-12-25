Захарова осудила Францию за дискриминационные высказывания о вакцинах

Ранее с ними выступил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона. Она поделилась мнением в своем Telegram-канале.

Ранее Бон выразил сожаление, что власти Греции признали вакцины от COVID-19 китайского и российского производств. По словам Захаровой, в российском МИД сожалеют, что данная позиция исходит не лично от Бона, а от Франции в целом.

Мы осуждаем Францию за подобные дискриминационные высказывания ее высокопоставленного представителя, которые возрождают в Европе дух неонацистской сегрегации. Госсекретарь МИД Франции - не специалист-вирусолог, чтобы читать лекции на этот счет суверенным государствам, увязывая медицину с национальной принадлежностью. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Она подчеркнула, что решать, какими препаратами прививаться другим государствам от коронавируса, не входит в полномочия правительства Франции. Захарова уверена, что МИД данного государства "обидно за свою державу, так и не сумевшую разработать собственную вакцину".

Ранее Захарова ответила на публикации фото Лаврова с талибами.

Фото: Telegram/Мария Захарова