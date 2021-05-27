Красный Крест попросил у России "Спутник V"

Мария Захарова рассказала об интересе гуманитарных организаций к российской вакцине от ковид.

Красный Крест попросил у России вакцины от коронавируса "Спутник V". Такое заявление во время еженедельного регулярного брифинга с журналистами в Москве сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова. Чиновница уточнила, что с просьбой обратилось руководство международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Последнее обращение такого рода, например, поступило в правительство России от Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, в августе 2020 года Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Ее разработали специалисты НИЦ имени Гамалеи. Сейчас препарат одобрен в 66 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек. При этом эффективность вакцины составляет более 97,6 процентов согласно статистике по 3,8 млн привитых граждан РФ.

Захарова сравнила замену флага России в Риге с проявлением русофобии.

Видео: МИД России