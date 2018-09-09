Захарова сравнила замену флага России в Риге с проявлением русофобии

Она назвала действия властей города "недостойными манипуляциями".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила решение властей Риги заменить флаг России с проявлением русофобии. Об этом она заявила на брифинге. Ее слова приводит ТАСС.

Инцидент произошел 24 мая. Власти столицы Латвии убрали российский флаг с площади, на которой представлены флаги-стран участниц чемпионата мира по хоккею. В оргкомитете турнира сослались на решение Всемирного антидопингового агентства, связанное с запретом участвовать сборной России в национальной символике.

К сожалению, эти недостойные манипуляции полностью вписываются в откровенно русофобскую линию, которую проводит латвийская правящая верхушка. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Отметим, что на ЧМ-2021 российская команда выступает под флагом Олимпийского комитета России.

Ранее Захарова заявила, что снятие флага РФ в Риге является неприкрытым неуважением к госсимволике.

Видео: МИД России