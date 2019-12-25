Захарова: снятие флага РФ в Риге является неприкрытым неуважением к госсимволике

Она отметила, что Москва сделает соответствующие выводы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что латвийские власти своими действиями пытаются закрепиться в рядах недружественных России стран. Ее комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства России.

Захарова подчеркнула, что Москва сделает соответствующие выводы после инцидента с заменой российского флага на "нейтральный" олимпийский на общем флагштоке в Риге во время чемпионата мира по хоккею. Она считает данный поступок неуважением к государственной символике России.

В этой связи предприняли соответствующие демарши в Москве и Риге, указали на пагубность подобных провокационных шагов для выстраивания двусторонних отношений. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Напомним, также 24 мая в столице Латвии национальный белорусский флаг, установленный на общем флагштоке стран-участниц чемпионата мира по хоккею, был заменен на бело-красно-белый "оппозиционный". Мэр Риги таким способом решил поддержать арестованного в Минске основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Также были сняты флаги Международной федерации хоккея и турнира, так как глава федерации призвал вернуть белорусский флаг на место.

Ранее Песков раскритиковал рижские власти за инцидент с флагом Белоруссии.

Фото: Facebook / StakisPar