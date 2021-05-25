Инцидент с флагом Белоруссии на ЧМ по хоккею рассмотрят на заседании Рижской думы

В Риге флаг Белоруссии был заменен на бело-красно-белый флаг оппозиции.

Инцидент с флагом Белоруссии на Чемпионате мира по хоккею рассмотрят на заседании Рижской думы. Об этом на собственной странице на Facebook вечером 24 мая заявил "Русский союз Латвии". Движение в Латвии считается оппозиционным.

Правящие политики Латвии совершили провокационную акцию, нацеленную на подрыв не только отношений между странами, но и международного сотрудничества в области спорта. Особый цинизм произошедшего заключается в том, что сами латвийские власти регулярно нарушают права человека, преследуют журналистов. заявление РСЛ

Напомним, что около гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija в Риге, в которой проживают официальные спортивные делегации ЧМ по хоккею, национальный белорусский флаг был заменен на бело-красно-белый флаг оппозиции. Также вместо российского триколора был установлен флаг Олимпийского комитета. По мнению РСЛ, местное правительство таким способом надеялось поддержать арестованного в Минске основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

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Видео: leonardo.osnova.io