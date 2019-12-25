Собянин: Москва прошла пиковые значения по COVID-19

Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что на территории города наблюдается стабилизация ситуации, связанной с коронавирусом, а также снижение заболеваемости. Об этом он сказал в интервью телевизионному каналу "Россия 1".
Москва, конечно, переживает очень сложные времена. Слава богу, мы преодолели пиковые значения, сейчас наблюдаются некоторая стабилизация и даже небольшое снижение уровня заболеваемости.
Сергей Собянин, мэр Москвы
По состоянию на 8 июля, первым компонентом препарата от коронавируса привились около 3,2 млн москвичей. Курс вакцинации закончили около двух миллионов жителей города.
Москва находится на первом месте в РФ по количеству заразившихся COVID-19. Всего в столице выявлено 1 423 828 случаев заражения, из них 5 694 за последние сутки. Выздоровели 1 221 766 человек, умерли 23 538.
Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко призвал население страны соблюдать профилактические меры по COVID-19 после вакцинации.
Фото: ВК/Сергей Собянин
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