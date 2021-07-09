Мурашко призвал россиян соблюдать меры по COVID-19 после вакцинации

Глава Минздрава объяснил, зачем привившимся нужно соблюдать меры ограничения.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко призвал население страны соблюдать профилактические меры по COVID-19 после вакцинации. Такое заявление чиновник сделал на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

В период вакцинации крайне важно помнить, что в течение получения полной иммунной защиты, а это 42 дня, пациенты обязательно должны предохранять себя от возможных рисков заражения. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Эксперт подчеркнул, что требуется выполнять рекомендации, которые звучат от медицинских сотрудников и санитарной-эпидемиологической службы. В частности, речь идет о соблюдении социальной дистанции, ношении масок и других средства индивидуальной защиты, ограничения посещения общественных мест, чтобы сократить риск инфицирования до формирования качественного иммунитета.

Мурашко назвал регионы с наибольшим приростом по темпам вакцинации.

Фото и видео: Правительство России