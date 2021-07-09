Глава Минздрава прокомментировал темпы роста прививочной кампании в регионах РФ.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко назвал регионы с наибольшим приростом по темпам вакцинации. Такое заявление чиновник сделал на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

Регионы, которые являются лидерами по охвату населения - Белгородская область, Ненецкий автономный округ, Тува, Чеченская республика, Чукотский автономный округ Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

При этом наибольший прирост по темпам массовой вакцинации населения за последнюю неделю показывает столичный регион. Позитивные тенденции Мурашко зафиксировал на территории Кубани, Подмосковья, Адыгеи, Башкирии, Липецкой, смоленской и Тверской областях.

Мишустин выделил 2,5 миллиардов рублей на лекарства для больных CОVID-19.

Фото и видео: Правительство России