Кабмин направил 5,5 млрд рублей на покупку машин скорой помощи.

Глава российского правительства Михаил Мишустин выделил 2,5 миллиардов рублей на лекарства для больных CОVID-19. Об этом чиновник сообщил коллегам на заседании президиума Координационного совета при кабмине по вопросам борьбы с распространением коронавируса.

Правительство РФ выделяет около 2,5 миллиардов рублей на лекарства для больных коронавирусом, которые лечатся на дому, это позволит обеспечить медикаментами 790 тысяч человек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Правительство дополнительно направило субъектам РФ на приобретение для них необходимых медикаментов около 2,5 миллиардов рублей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что для пациентов, находящихся на домашнем лечении от коронавируса, предусмотрены бесплатных лекарства. Также кабинет министров выделил из государственного бюджета более 5,5 млрд рублей на покупку машин скорой помощи. На эти средства чиновники могут приобрести порядка 1600 спецтранспортных средств. Мишустин заметил, что этих машин недостаточное количество во многих больницах по стране. Особенно остро эта нехватка ощущается в удаленных районах и в сельской местности. Долгое ожидание медиков создает дополнительные риски для здоровья граждан.

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Фото и видео: Правительство России