Глава региона Александр Осипов подписал новый указ.

В Забайкалье ввели масштабные ограничения из-за пандемии коронавируса. Соответствующий документ подписал губернатор региона Александр Осипов. Меры будут касаться предпринимательства и местного населения. Причиной стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в крае. В частности, запрещаются культурные, спортивные мероприятия как в помещениях, так и на открытом воздухе с 9 июля по 6 августа.

Их можно проводить в дистанционном режиме. Ограничена работа дискотек, танцплощадок, ночных клубов, детских игровых комнат, досуговых заведений. Исключение - кинотеатры, театры, филармонии, дома культуры, библиотеки, музеи при условии заполняемости до 50%. сообщение местного правительства

Заведения общепита не смогут принимать гостей в период с 21 часа вечера до 6 часов утра. Торговые центры и рынки должны следить за наполняемостью пространстве не больше одного человека на каждые четыре квадратных метра. СПА-салоны, бани и сауны, салоны красоты, солярии, химчистки могут работать при заполняемости в 50 процентов.

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Фото: Piter.tv

