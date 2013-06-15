Мишустин поставил задачу вакцинировать 80-90% населения РФ

Роспотребнадзор и Минздрав России до 8 июля должны актуализировать модель вакцинации от коронавируса.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил актуализировать модель вакцинации граждан РФ от COVID-19 с учетом необходимости довести коллективный иммунитет до уровня не менее 80 процентов. Об этом информирует официальный сайт правительства страны.

Данное решение было принято по итогам заседания президиума координационного совета, которое состоялось 25 июня.

Кроме того, в усовершенствованной модели должна быть учтена вакцинация иностранцев и лиц без гражданства, которые находятся на территории Российской Федерации. Также поручено учесть ревакцинацию россиян с учетом рисков появления новых штаммов коронавируса.

Уточняется, что Роспотребнадзор и Министерство здравоохранения РФ должны представить расчеты потребности в вакцинах против COVID-19. Срок исполнения поручения - до 8 июля.

Напомним, Москва впервые с весны текущего года вошла в пятерку субъектов РФ, лидирующих по числу привитых от коронавируса жителей, которые привились хотя бы одним компонентом препарата. Она занимает четвертое место. Данный перечень возглавляют Чукотка, Белгородская область, а также Ненецкий АО и Мордовия. Всего на территории России первый компонент прививки получили около 24,5 миллионов граждан. Полностью завершили курс вакцинации от коронавируса более 17 миллионов россиян.

Ранее Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках и лабораториях.

Фото: Правительство РФ