Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках и лабораториях

Отчет о проделанной работе должен быть представлен до 19 июля.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе и Роспотребнадзору проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках и лабораториях. Об этом говорится в поручениях, опубликованных на сайте правительства.

Ранее на одном из заседаний координационного совета Мишустин заявил, из регионов поступает информация, что получение результатов ПЦР-тестов затягивается и стоимость их растет.

Из поручений премьер-министра следует, доклад о результатах проверки должен быть представлен до 19 июля.

Отметим, что ФАС начала проверку цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела к COVID-19 в конце прошлого месяца. Поводом проверок стал резкий скачок спроса, вследствие чего подняли стоимость услуг. Отмечается, что число заказов на ПЦР-тесты выросло на до 40 процентов, на анализы на антитела - на 50 процентов.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал "очень опасной" нынешнюю стадию пандемии коронавируса, несмотря на мировые достижения в борьбе с ней.

Ранее врач общей практики Европейского Медицинского Центра Александр Доленко рассказал о ситуациях, когда после вакцинации иммунная система человека вообще не реагирует на введение препарата.

Фото: Правительство России