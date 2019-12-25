Минздрав допустил продажу иностранных вакцин от COVID-19 в России

Некоторые зарубежные производители уже подали заявки.

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что несколько иностранных производителей подали заявки на регистрацию своего препарата от COVID-19 на территории РФ. Его слова передает "РИА Новости".

Да, есть подавшие заявления. Они проходят экспертизу. Соответственно, как будет решение, будут продаваться. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Министр не уточнил, сколько заявлений подано и о каких производителях идет речь. В настоящее время ведется работа по полученным заявкам.

Напомним, пациенты, перенесшие COVID-19, будут лично приглашены на медосмотр. Переболевшим будут адресованы приглашения, чтобы выяснить, нужна ли им помощь или госпитализация. Они начнут отправляться после того, как система здравоохранения "выдохнет" от потока пациентов в период пандемии коронавируса.

Ранее Мурашко рассказал, почему сорвалась вакцинация от COVID-19 в России.

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