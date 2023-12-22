Отдых в Турции для россиян в этом году станет дешевле на 15 процентов

Стоимость туров может снизиться на 30 процентов.

В этом году отдых в Турции может стать дешевле на 15-30 процентов, если сравнивать с ценами прошлого года. Об этом сообщил гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам выездного туризма Артур Мурадян.

По словам эксперта, в 2023 году владельцы турецких отелей повысили стоимость проживания в номерах, решив, что спрос на отдых в Турции среди россиян сохранится. Однако жители РФ из-за роста инфляции стали реже ездить в другие страны. Количество приобретенных туров в Турцию снизилось.

Местные отельеры осознали свою ошибку. Теперь они снизят стоимость туров, чтобы вернуть интерес россиян к отдыху в Турции.

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