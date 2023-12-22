Петербург оказался одним из самых востребованных направлений для новогоднего отдыха среди россиян

Первое место среди наиболее популярных иностранных направлений снова занял Египет.

Египет снова занял первое место среди наиболее популярных направлений для отдыха россиян на новогодние каникулы. Эту информацию предоставили "Известия", ссылаясь на данные "Росгосстраха" и travelata.ru.



Средняя стоимость тура на курорты Египта повысилась на почти 60 тыс. рублей и достигла отметки в 220 тыс. рублей. Кроме того, популярными направлениями для российских туристов также оставались отдых в отелях российских регионов, ОАЭ, Турции и Таиланде. Среди местных туристических маршрутов самыми популярными оказались Петербург, Сочи и Красная Поляна. Средний чек за туры по РФ составил 86,5 тыс. рублей.



Россияне предпочитали останавливаться в четырёхзвёздочных (36%) и пятизвёздочных отелях (27%). Наиболее популярными вариантами размещения стали проживание с завтраками или формат "все включено".

Ранее мы сообщили о том, что Петербург популярен среди российских путешественников с высоким доходом.

Фото: Piter.TV