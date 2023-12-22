Петербург популярен среди российских путешественников с высоким доходом

При этом основную часть гостей города из РФ по-прежнему составляют граждане с доходом в районе 40 тыс. рублей.

Доля российских туристов с доходом свыше 100 тыс. рублей, приезжающих посмотреть Петербург, в 2023 году составила почти 12%, что на 4% выше, чем в 2022-ом. Об этом пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на данные городского комитета по развитию туризма.

Большую часть гостей города из РФ по-прежнему составляют граждане с доходом в районе 40 тыс. рублей, при этом их доля сократилась на 5% по сравнению с прошлым годом.

Наиболее существенное изменение касается потока граждан из других регионов страны с доходом около 20 тыс. рублей – за два года он уменьшился почти на 20%.

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Фото: Piter.TV