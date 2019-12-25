В Турции призвали ужесточить меры против COVID-19 для российских туристов

Конкретные меры и причины такого предложения не названы.

Глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан призвал "ужесточить меры по отношению к российским туристам", которые приезжают на местные курорты для отдыха. Об этом пишет агентство ТАСС.

По словам Джейхана, данные меры необходимы для предотвращения роста заболеваемости коронавирусом на территории Турции. Однако он не уточнил, почему они должны коснуться только граждан РФ. Конкретных мер Джейхан также не озвучил.

Согласно данным Минздрава Турции, за прошедшие сутки COVID-19 заразились 12 381 человек, умерли 58. Власти страны призывают граждан оперативно вакцинироваться от коронавируса, также население предупредили о проблемах с госпитализацией в случае роста числа инфицированных.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России почти 35 млн человек получили первую прививку от COVID-19.

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