Почти 35 млн россиян получили первую прививку от коронавируса

За неделю число привитых в стране увеличилось более чем на 2 млн.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом, что в России почти 35 млн человек получили первую прививку COVID-19.

На сегодняшний день получили первый компонент вакцины около 35 миллионов человек в общей численности, – сказал министр.

По его словам, только за последнюю неделю число привитых в стране выросло на более чем 2 млн человек.

Ранее мы писали, что в Петербург должна вернуться жара уже в начале следующей недели.

Видео: Правительство России