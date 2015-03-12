Главный синоптик Петербурга рассказал, когда в город вернется жара

До +29 градусов потеплеет уже в начале следующей недели.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда в городе вновь будет жарко. Потепление в городе и окрестностях ожидается уже в начале следующей недели.

Сейчас на погоду в Северной столице оказывает циклон, который принес с собой кратковременные дожди. В грядущие выходные в городе будет еще прохладно. В субботу температура воздуха достигнет +21…+23 градусов, в воскресенье +24…+26.

В понедельник в Петербурге ожидается +27…+29 градусов. Во вторник и среду будет еще теплее – до +30 градусов. Во второй половине недели и в городе, и в окрестностях пройдут кратковременные дожди. Однако они не испортят погоду до следующих выходных.

Ранее мы писали, что аномальная жара может привести к гибели рыб в водоемах Петербурга и Ленобласти.

Фото: pixabay.com